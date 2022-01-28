مصر تسجل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي مصابي كورونا حتى الجمعة بلغ 419460، منهم 353409 حالات تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 353409 وخروجهم من المستشفيات— وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) January 28, 2022
الصحة: تسجيل 2007 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 26 حالة وفاة pic.twitter.com/i7UePl6oJG
المصدر: RT
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