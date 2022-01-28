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مصر تسجل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

مصر تسجل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا
Gettyimages.ru
مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 26 وفاة و2007 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي مصابي كورونا حتى الجمعة بلغ 419460، منهم 353409 حالات تم شفاؤها، و22522 حالة وفاة.

المصدر: RT

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