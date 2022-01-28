العراق.. إصابة 3 جنود بهجوم لـ"داعش"

ذكرت وكالة "شفق نيوز" أن 3 جنود عراقيين أصيبوا بهجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي في قاطع مطيبيجة في محافظة صلاح الدين.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني في المحافظة أن "عناصر داعش هاجموا نقاطا أمنية تابعة للفوج الثاني – لواء 95 من الجيش في قاطع مطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين واشتبكوا معهم ما أسفر عن إصابة 3 جنود".

وأضاف المصدر أن الهجوم انطلق من منطقة أبو فسيلة شرقي صلاح الدين، حسب المعلومات الأولية.

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وأشار المصدر إلى أن تعزيزات عسكرية من من عمليات صلاح الدين وصلت لإسناد القطعات وهو ما أجبر أفراد التنظيم على الفرار "وسط أنباء عن وقوع خسائر بين عناصر داعش لم تتضح حصيلتها".

وقالت الوكالة إن مناطق مطيبيجة تعد أخطر وأصعب بؤر مسلحي داعش الممتدة بين ثلاث محافظات هي ديالى وكركوك وصلاح الدين، تسمى "إمارة الشر" إذ أنها ما زالت معقلا للتنظيم، ومنطلقا للهجمات التي تستهدف مناطق ديالى وصلاح الدين.

المصدر: وكالة "شفق نيوز"