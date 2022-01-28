روسيا.. نائب وزير الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع المبعوثة الفرنسية
AFP
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوثة الفرنسية الخاصة للتسوية السورية بريجيت كورمي بحثا الجوانب الإنسانية والسياسية للوضع في سوريا.
وجاء في بيان الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السورية مع التأكيد على الجوانب الإنسانية والسياسية التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي وانعكست في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".
المصدر: "تاس"
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