روسيا.. نائب وزير الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع المبعوثة الفرنسية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوثة الفرنسية الخاصة للتسوية السورية بريجيت كورمي بحثا الجوانب الإنسانية والسياسية للوضع في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السورية مع التأكيد على الجوانب الإنسانية والسياسية التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي وانعكست في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".

المصدر: "تاس"