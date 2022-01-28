 
مباشر

روسيا.. نائب وزير الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع المبعوثة الفرنسية

أخبار العالم العربي

روسيا.. نائب وزير الخارجية يبحث الوضع في سوريا مع المبعوثة الفرنسية
AFP
الأزمة في سوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9w0

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والمبعوثة الفرنسية الخاصة للتسوية السورية بريجيت كورمي بحثا الجوانب الإنسانية والسياسية للوضع في سوريا.

وجاء في بيان الوزارة: "جرى تبادل وجهات النظر حول الأزمة السورية مع التأكيد على الجوانب الإنسانية والسياسية التي ينظر فيها مجلس الأمن الدولي وانعكست في قراري مجلس الأمن الدولي 2254 و2585".

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا