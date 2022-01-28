فنانة مصرية تبكي على الهواء: أختي ماتت في اليابان ومش قادرين نرجعها (فيديو)

طالبت الفنانة المصرية سهير المرشدي باستعادة جثمان شقيقتها الكاتبة الصحفية زينب منتصر المرشدي، إحدى كوادر مؤسسة "روز اليوسف" التي رحلت بعد صراع مع المرض في اليابان.

وأضافت سهير المرشدي عبر قناة "صدى البلد" أن الراحلة كانت نموذجا للعطاء والمحبة والسلام، كما كانت نموذجا للصحفية المحبة للعمل والاجتهاد في جميع المناصب التي تولتها في مؤسسة "روز اليوسف".

وأشارت المرشدي إلى أن مؤسسة "روز اليوسف" الصحفية كانت غائبة عن أزمة نقل جثمان الراحلة زينب منتصر من اليابان رغم أنها كانت من كوارد المؤسسة، مضيفة أن منتصر أهدرت عمرها في حب الوطن، لكن جثمانها ما زال عالقا بالخارج.

وتابعت: "هل يرضيكم أن جثمان شقيقتي يبقى موجود في طوكيو ومش قادرين نرجعه مصر؟".

RT - القاهرة - ناصر حاتم