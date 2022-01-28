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مصر تدين الهجوم على مطار بغداد وتؤكد تضامنها الكامل مع العراق

أخبار العالم العربي

مصر تدين الهجوم على مطار بغداد وتؤكد تضامنها الكامل مع العراق
AP KHALID MOHAMMED
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دانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف فجر اليوم الجمعة مطار بغداد الدولي، وأسفر عن بعض الخسائر المادية.

وأكدت مصر وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية "استنكارها البالغ لهذه الهجمات التي تُمثل تهديدا واضحا لاستقرار العراق، ومقدرات شعبه الشقيق، فضلا عما تشكله من تقويض لحرية الملاحة الجوية". 

وشددت على تضامن مصر الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره.

وكان مطار بغداد الدولي قد تعرض فجر اليوم لقصف بعدة قذائف صاروخية، سقطت إحداها على القسم المدني من المطار، فيما تناقلت وسائل الإعلام العراقية صورا لطائرة رابضة على أرضية المطار أصيبت في القصف.

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وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بعدة صواريخ
وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بعدة صواريخ

المصدر: RT

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