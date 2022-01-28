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مراسلنا: مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب بغداد

أخبار العالم العربي

مراسلنا: مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب بغداد
Legion-Media ZUMA Press
قوات الأمن العراقي - أرشيف
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أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الجمعة، بوفاة ثلاثة مدنيين بانفجار في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد.

وذكر مراسلنا، أن انفجار انفجار مخلف حربي في قضاء جبلة بمحافظة بابل أدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين.

وأضاف، أن القتلى هم رجل وابنه وبنته حيث يعملون في جمع المواد البلاستيكية من أكوام النفايات.


المصدر: RT

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