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الدفاع الجزائرية: مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎

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الدفاع الجزائرية: مقتل عسكريين اثنين في اشتباكات مع إرهابيين على حدود النيجر‎
Gettyimages.ru
الجزائر
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أعلنت الدفاع الجزائرية مقتل عسكريين اثنين يوم الخميس في اشتباك مع مجموعة إرھابیة على الشریط الحدودي بمنطقة حاسي تیریرین بالقطاع العملیاتي إن قزام بإقلیم الناحیة العسكریة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن القتيلين هما الملازم العامل سیدھم مرباح الدین، والعریف المتعاقد بن علیوة نسیم.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن القضاء على إرھابیین اثنين، واسترجاع رشاش ثقیل عیار 7.12 ملم ومسدسین رشاشین من نوع كلاشنیكوف وسیارة رباعیة الدفع من مختلف العیارات وكمية من الذخيرة.

وأكد رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي الفریق السعید شنڤریحة حرص البلاد الشدید على مواصلة عملیات مكافحة فلول الجماعات الإرھابیة وحمایة الحدود من الإرھاب وكل أشكال الجریمة المنظمة عبر كافة ربوع الجزائر، وفي كل الظروف والأحوال.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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