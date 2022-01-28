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محكمة تونسية تصدر حكمها في حق راشد الغنوشي

أخبار العالم العربي

محكمة تونسية تصدر حكمها في حق راشد الغنوشي
AFP
راشد الغنوشي
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أصدرت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس حكما ابتدائيا بتخطئة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي بـ 10 آلاف دينار تونسي بتهمة "مخالفة قانون الإشهار السياسي".

وأفادت قناة "نسمة" التونسية بأن "محامي راشد الغنوشي كان قد حضر في حقه أمام هيئة الدائرة الجناحية خلال جلسة 20 يناير الجاري وترافع بخصوص عدم وجود أي مخالفة في حق منوبه"، معتبرا أن "لا دخل له في بث إحدى القنوات التلفزية اجتماعا انتخابيا نظمه الغنوشي، وفق إذاعة "موزاييك".

وكشفت القناة أن "أغلب المحالين على الدائرة الجناحية من أجل مخالفة قانون الاشهار السياسي لم يحضروا أولى جلسات المحاكمة الأسبوع الفارط وطلب محامون في حقهم التأخير لاعادة الاستدعاء أو إعداد وسائل الدفاع لتستجيب هيئة المحكمة وتؤخر النظر الى جلسة يوم 7 فبراير المقبل".

المصدر: "نسمة"

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