رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة: سننتصر قريبا على هذا الوباء

ذكر كمال جنوحات رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة، أن المعطيات الحالية تشير إلى قرب الوصول للمناعة الجماعية بالجزائر، وأن العودة إلى الحياة الطبيعية ستكون في الأسابيع المقبلة.

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وقال بنبرة متفائلة في تصريح إذاعي: "هذه الموجة أقل خطورة من سابقاتها، لن نحتاج للأكسجين ولن نصل لتشبع المستشفيات وسننتصر قريبا على هذا الوباء".

وأشار رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة إلى أنه يظن "أنه ما عجزنا عن تحقيقه بالوصول للمناعة عن طريق اللقاح سنصل إليه عن طريق العدوى الطبيعية بعد تسجيل نسب كبيرة جدا لإصابات أوميكرون وهذا ما يؤدي للمناعة الجماعية التلقائية".

وأكد جنوحات أن الجزائر "ستنتصر قريبا على وباء كورونا وسيتحول إلى فيروس موسمي، وكل الدول تقريبا ستتوجه الى الفتح بعد شهر مارس القادم".

وأوضح رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة أن "نسبة الاصابة بأوميكرون تقريبا عند الجميع، يكاد لا يوجد أي شخص لم يصب بهذا المتحور، لذلك متفائلين بتحقيق مناعة جماعية ذاتية وتلقائية بعد الاصابة".

وبشأن تمديد تعليق الدراسة، قال جنوحات إن "قرار توقيف الدراسة مؤقتا ساهم علميا في كسر قوة هذه الموجة، لأن الأطفال كانوا أكثر فئة حمل ونشر للفيروس"، مشيرا في السياق إلى أن "الإصابات في الأيام القليلة الأخيرة عرفت استقرار نسبيا، وهو ما يؤكد اننا قاربنا من الوصول الى الذروة بعد تسجيل 2500 إصابة".

وأعرب رئيس الجمعية الجزائرية لعلم المناعة عن اعتقاده بأن"سلالة أوميكرون دخلت قبل وقتها"، لافتا إلى أن الجزائر تعيش حاليا نفس سيناريو الموجة الثالثة، وأننا "نعيش حاليا موجة مزدوجة بين أوميكرون ودلتا".

وفي تشخيص لافت، قال جنوحات إن "أوميكرون لا يتعايش مع السلالات الأخرى ومن المتوقع أن يقضي على سلالة دلتا".

المصدر: الشروق