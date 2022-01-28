رئيس المجلس الأوروبي يبحث التطورات الإقليمية مع أمير قطر

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية في المنطقة.

وقال ميشيل في تغريدة عبر "تويتر": "بحثت التطورات الإقليمية مع سمو الأمير تميم بن حمد. الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وقطر متعددة الأوجه وتزدهر"، مضيفا: "تعتبر موثوقية قطر كمزود للطاقة أمرا مهما لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وإمدادات الغاز".

Discussed regional developments with HH Emir @TamimBinHamad



The EU-Qatar partnership is multi-faceted and thriving.



Qatar's reliability as energy provider is important for the EU’s energy security and gas supplies. pic.twitter.com/JvY4dEB2Qg — Charles Michel (@eucopresident) January 28, 2022

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي"، مشيرة إلى أنه

"الاتصال تناول علاقات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل الرأي حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

المصدر: RT + "قنا"