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رئيس المجلس الأوروبي يبحث التطورات الإقليمية مع أمير قطر

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رئيس المجلس الأوروبي يبحث التطورات الإقليمية مع أمير قطر
AP
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الجمعة، إنه بحث مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، خلال اتصال هاتفي التطورات الإقليمية في المنطقة.

وقال ميشيل في تغريدة عبر "تويتر": "بحثت التطورات الإقليمية مع سمو الأمير تميم بن حمد. الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وقطر متعددة الأوجه وتزدهر"، مضيفا: "تعتبر موثوقية قطر كمزود للطاقة أمرا مهما لأمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي وإمدادات الغاز".

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى اتصالا هاتفيا صباح اليوم، من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي"، مشيرة إلى أنه

"الاتصال تناول علاقات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل الرأي حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".

المصدر: RT + "قنا"

 

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