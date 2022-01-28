مصادر مصرية: إسرائيل نقلت رسائل لحماس تتعلق بالتهدئة في غزة

نقل الوفد الأمني المصري، الذي زار قطاع غزة مؤخرا، مجموعة من الرسائل الإسرائيلية لقيادة حركة حماس، جاءت على صعيد أكثر من ملف، لكنها في النهاية مرتبطة بحالة الهدوء في غزة.

وبحسب مصادر مصرية فإن إحدى الرسائل كان مفادها أنه لن يتم التصديق الإسرائيلي على الإجراءات المعني بها الجانب المصري في قطاع غزة من أجل إعادة الإعمار، بدون تقديم ضمانات واضحة بالحفاظ على حالة التهدئة.

وقالت المصادر إن وجهة نظر القاهرة، التي نقلها الوفد الأمني الذي زار تل أبيب، ترى ضرورة الشروع في إجراءات عاجلة متعلقة بمعيشة سكان القطاع في القطاعات شديدة التردي، حتى لا تؤدي المماطلة في تصعيد الأوضاع للسماح بثغرة تمر منها طهران.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية