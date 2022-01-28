حسين الشيخ يرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي

رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

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وقال الشيخ في تغريدة على موقع "تويتر": "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخية. وعليه أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل".

وأضاف: "إن الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين".

رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة "بينيت" لانها حتمية تاريخيه. وعليه ان يعلم ان عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين اكبر واكثر من عدد المعترفين باسرائيل. والامن والامان والاستقرار والسلام لن يكون الا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين . — حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) January 28, 2022

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن اتفاق أوسلو لن يطبق ما دام رئيسا للوزراء.

المصدر: RT