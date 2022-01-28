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حسين الشيخ يرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

حسين الشيخ يرد على رئيس الوزراء الإسرائيلي
المصدر: تويتر
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رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت.

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بينيت: اتفاق أوسلو لن يطبق ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل
بينيت: اتفاق أوسلو لن يطبق ما دمت رئيسا لوزراء إسرائيل

وقال الشيخ في تغريدة على موقع "تويتر": "رحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين لن تنتظر موافقة بينيت لأنها حتمية تاريخية. وعليه أن يعلم أن عدد دول العالم التي تعترف بدولة فلسطين أكبر وأكثر من عدد المعترفين بإسرائيل".

وأضاف: "إن الأمن والأمان والاستقرار والسلام لن يكون إلا برحيل الاحتلال وقيام دولة فلسطين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قال إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية، وأن اتفاق أوسلو لن يطبق ما دام رئيسا للوزراء.

المصدر: RT

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