الأردن: التوقف عن إعطاء لقاحات كورونا مؤقتا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن توقف المراكز المخصصة بإعطاء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، اليوم الجمعة، وذلك نظرا للظروف الجوية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن فرق التطعيم ستستأنف عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.



يذكر أن الوزارة تنشر يوميا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي تتوافر فيها لقاحات فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.



من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن المراكز المخصصة بسحب عينات PCR تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: "عمون"