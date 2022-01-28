السعودية ترد على تقرير بشأن مقتل أحد مواطنيها دهسا من قبل فيل بأوغندا

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، على الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن مقتل مواطن سعودي دهسا من قبل فيل في إحدى المحميات في أوغندا.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر مقتل سائح سعودي في إحدى المحميات الطبيعية في أوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الإشارة إلى عدم دقة الخبر الصحفي وأن السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد ادارة المحمية".

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبر مقتل سائح سعودي في احد المحميات الطبيعية في اوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الاشارة الى عدم دقة الخبر الصحفي وان السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تاكيد ادارة المحمية. — Saudi Arabia Embassy in Uganda (@KSAembassyUG) January 27, 2022

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية على لسان، ياسر الشليل، مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة بأوغندا قوله إن "الخبر المتناقل في الصحف والوكالات العالمية غير صحيح، فالضحية من الجنسية المصرية وليس سعوديا".

وأضاف: "في أوغندا تحديدا كل من يتحدث العربية يظنون أنه سعودي، وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا حذرت جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي نظرا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19".

المصدر: RT + "عكاظ"