 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام عراقية نقلا عن مصدر أمني: مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بستة صواريخ على الأقل

السعودية ترد على تقرير بشأن مقتل أحد مواطنيها دهسا من قبل فيل بأوغندا

أخبار العالم العربي

السعودية ترد على تقرير بشأن مقتل أحد مواطنيها دهسا من قبل فيل بأوغندا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9p4

ردت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا، على الضجة التي أثارتها تقارير إعلامية عن مقتل مواطن سعودي دهسا من قبل فيل في إحدى المحميات في أوغندا.

وقالت السفارة في تغريدة على "تويتر": "تناقلت بعض وسائل الإعلام خبر مقتل سائح سعودي في إحدى المحميات الطبيعية في أوغندا جراء دهس مجموعة من الفيلة له. وتود السفارة الإشارة إلى عدم دقة الخبر الصحفي وأن السائح المذكور ليس مواطنا سعوديا وفق تأكيد ادارة المحمية".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية المحلية على لسان، ياسر الشليل، مدير شؤون السعوديين في سفارة المملكة بأوغندا قوله إن "الخبر المتناقل في الصحف والوكالات العالمية غير صحيح، فالضحية من الجنسية المصرية وليس سعوديا".

وأضاف: "في أوغندا تحديدا كل من يتحدث العربية يظنون أنه سعودي، وكانت سفارة المملكة العربية السعودية في أوغندا حذرت جميع المواطنين من القدوم إلى أوغندا في الوقت الحالي نظرا للأوضاع الصحية جراء ازدياد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19".

المصدر: RT + "عكاظ"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا