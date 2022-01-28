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"نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون".. وزير الدفاع العراقي يوضح تصريحه

أخبار العالم العربي

الصورة من "تويتر"
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أثارت تصريحات أدلى بها وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، قال فيها "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الوزير على التفاعل الحاصل بتغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "أبنائي في وزارة الدفاع أبنائي المقاتلين الأبطال في سواتر العز والكرامة.. أثيرت قبل يومين ضجة إعلامية حول تصريحي بأننا "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" وقد حرف الكلام ونقله خارج سياقه المتداول عسكريا".

وأوضح أنه "في الجيش كلمة سوق تعني سوق الجنود إلى مراكز التدريب لتدريبهم وتأهيلهم".

وأضاف: "أما الشهادة فهي واجب علينا وأنا من ضمن الجرحى خلال معارك التحرير وكان من الممكن أن أكون شهيدا.. أنتم أبنائي وسأبقى واقفا معكم لحل جميع المعاضل التي تواجهكم.. أما في خصوص البديل سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدتكم في تحقيقه".

المصدر: RT

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