"نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون".. وزير الدفاع العراقي يوضح تصريحه

أثارت تصريحات أدلى بها وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، قال فيها "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الوزير على التفاعل الحاصل بتغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "أبنائي في وزارة الدفاع أبنائي المقاتلين الأبطال في سواتر العز والكرامة.. أثيرت قبل يومين ضجة إعلامية حول تصريحي بأننا "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" وقد حرف الكلام ونقله خارج سياقه المتداول عسكريا".

وأوضح أنه "في الجيش كلمة سوق تعني سوق الجنود إلى مراكز التدريب لتدريبهم وتأهيلهم".

أبنائي في وزارة الدفاع أبنائي المقاتلين الأبطال في سواتر العز والكرامة.

أُثيرت قبل يومين ضجة إعلامية حول تصريحي بأننا "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" وقد حرف الكلام ونقله خارج سياقه المتداول عسكرياً.

ففي الجيش كلمة " سوق " تنعي سوق الجنود الى مراكز التدريب لتدريبهم وتأهيلهم.

1/2 pic.twitter.com/rScHIKAvn2 — جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) January 27, 2022

وأضاف: "أما الشهادة فهي واجب علينا وأنا من ضمن الجرحى خلال معارك التحرير وكان من الممكن أن أكون شهيدا.. أنتم أبنائي وسأبقى واقفا معكم لحل جميع المعاضل التي تواجهكم.. أما في خصوص البديل سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدتكم في تحقيقه".

اما الشهادة فهي واجب علينا وانا من ضمن الجرحى خلال معارك التحرير وكان من الممكن ان أكون شهيداً.

أنتم أبنائي وسأبقى واقفاً معكم لحل جميع المعاضل التي تواجهكم.

اما في خصوص البديل سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدتكم في تحقيقه.

2/2 — جمعة عناد سعدون (@Jouma_Anad) January 27, 2022

المصدر: RT