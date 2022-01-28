دعوة قطرية للرئيس الإيراني لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

سلم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة رسمية من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز.

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وقال رئيسي، خلال استقباله وزير الخارجية القطري الذي يزور طهران، إن "تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول المجاورة يمكن أن يحقق الأمن في المنطقة".

وأكد "أهمية الآليات المتعددة الأطراف في ضمان الأمن، لا سيما في مجال الطاقة"، مشددا على أنه "من الضروري حماية ودعم التنسيق والتعاون في سياسات الطاقة للدول المنتجة".

وأضاف: "إن أولوية السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في العهد الجديد هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة".

وأكد أن طهران ترى أن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون".

وعن الوجود الأجنبي في غرب آسيا، قال: "هذا الوجود يزيد من التوتر وانعدام الأمن"، معتبرا أن "الأجانب لا يحترمون هوية وشخصية دول وحكومات المنطقة ويعتقدون أنهم ارباب العالم، بينما عليهم التخلي عن روح الغطرسة، والاعتراف بهوية وثقافة الأمم".

من جانبه، قال وزير الخارجية القطري إن قطر عازمة على مضاعفة جهودها لتعزيز مستوى العلاقات مع الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

المصدر: "إيرنا"