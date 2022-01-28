لأول مرة.. طائرات "ميراج" و"إف - 16" مغربية تشن غارات على مواقع للبوليساريو

ذكر موقع "يابلادي"، نقلا عن مصدر أمني، أن طائرات حربية مغربية من طرازي "ميراج" و"إف - 16" قصفت يوم الأربعاء مواقع للبوليساريو في عدة مناطق، وذلك في عملية واسعة النطاق لجيش البلاد.

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وأوضح الموقع الإخباري المغربي أن القوات المسلحة الملكية نفذت يوم الأربعاء عملية واسعة النطاق، و"استهدفت طائرات ميراج وإف 16 للمرة الأولى مواقع للبوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو وأمهيريز. بينما لم تشارك طائرات الدرون في هذا الهجوم".

وقال المصدر الأمني في هذا الشأن: "كانت أهداف التدخل، تدمير البنية التحتية العسكرية للحركة الانفصالية الموجودة في هذه المناطق، بما في ذلك المخابئ ومخزونات الأسلحة ومقر الناحية العسكرية الرابعة"، مؤكدا أن البوليساريو تكبدت في العملية خسائر بشرية فادحة.

وأشار موقع "يابلادي" إلى أنه فيما تلتزم جبهة البوليساريو "الانفصالية الصمت، تحدثت مواقع إعلامية تابعة لها عن الخبر بطريقتها الخاصة، قائلة إن الغارات استهدفت "سلسلة من الأهداف المدنية التابعة لبلدية أمهيريز".

بالمقابل، أعلنت وكالة الأنباء الصحراوية التابعة لجبهة البوليساريو يوم الخميس أن مفارز متقدمة من قواتها استهدفت بشكل "مركز وعنيف"، تمركزات الجنود المغاربة بمنطقتي "سبخة تنوشاد وأكرارة الفرسيك بقطاع المحبس".

المصدر: يابلادي + وكالة الأنباء الصحراوية