قلق روسي من ضربات محتملة لسلاح الجو الأمريكي ضد المدنيين في سوريا

قال دميتري بوليانسكي النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن روسيا قلقة من الضربات الجوية الأمريكية العشوائية المحتملة في سوريا.

وأضاف بوليانسكي، في جلسة مجلس الأمن الدولي: "نشعر بقلق بالغ بسبب الضربات العشوائية المحتملة التي تشنها القوات الجوية الأمريكية ضد سوريا، والتي أسفرت في مرات عديدة عن وقوع عدد كبير من الضحايا بين المدنيين".

وأشار بوليانسكي، إلى أن فصائل عسكرية محلية تقوم منذ 21 يناير، بتنفيذ عملية عسكرية بدعم جوي أمريكي. وتدور معارك دامية، في مناطق مكتظة بالسكان تمكن الإرهابيون بعد الفرار من الاختباء فيها.

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وتابع الدبلوماسي الروسي: "نتيجة قصف جوي مكثف استهدف مدينة الحسكة، تم تدمير مباني مدرسة الصناعة وكلية الاقتصاد التابعة للجامعة المحلية، وتدمير مستودع للوقود، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة. ولا يزال من الصعب حاليا تحديد العدد الدقيق للقتلى المدنيين".

يوم السبت الماضي، اندلعت مواجهات بين عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي "داعش" في محافظة الحسكة عقب هجوم شنه التنظيم الإرهابي على سجن غويران الذي يضم قرابة 3.500 مسلح من التنظيم.

وذكرت تقارير إعلامية أن "داعش" شن هجوما على سجن غويران، ما أودى بحياة 5 مدنيين على الأقل، إلى جانب 45 عنصرا على الأقل من عناصر التنظيم، و22 عنصرا من قوات "قسد" .

المصدر: نوفوستي