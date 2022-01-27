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الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية مرتبطة بالخارج لتهريب الأشخاص والنصب والاحتيال

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الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية مرتبطة بالخارج لتهريب الأشخاص والنصب والاحتيال
Gettyimages.ru
الجزائر.. الإطاحة بشبكة إجرامية لتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية
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فكك الأمن الجزائري شبكة إجرامية من 6 أفراد نشطت في تهريب الأشخاص والنصب والاحتيال.

وأفاد بيان للدرك بأن الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية باستعمال ملفات مزورة.

وأكد أن العملية تمت عن طريق تواطؤ أشخاص ينشطون داخل الجزائر وخارجها مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يتعرض ضحايا الشبكة للنصب والاحتيال.

وتنتهج الشبكة الإجرامية أسلوبا إجراميا في التعاملات المالية باستخدام آليات غير قانونية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الجزائر.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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