وزير الخارجية المصري يتلقي اتصالا من نظيره الأمريكي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري تلقى مساء الخميس اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وصرح أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية المصرية بأن الوزيرين بحثا الجوانب المتعددة للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دفع عدد من ملفات التعاون على ضوء عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وأضاف أن ذلك يهدف لتحقيق ما يتطلع إليه الجانبان من تعزيز تلك العلاقات وتدعيمها والدفع بها نحو آفاق أرحب.

وصرح بأن الاتصال تناول عددا من القضايا الإقليمية بهدف تبادل الرؤى والتنسيق بما يضمن حلحلة الأزمات المتعددة وتحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية