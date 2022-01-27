خبير مصري: موجة الصقيع الحالية هي الأقوى ومن الوارد غرق بعض مناطق الدلتا (فيديو)

أشار علي قطب أستاذ المناخ في جامعة الزقازيق المصرية إلى أن موجة الصقيع الحالية التي تشهدها البلاد، تعد الأقوى في غضون 10 سنوات.

وأكد أن طقس يوم الأربعاء كان الأقوى، نظرا للانخفاض الكبير بدرجات الحرارة التي وصلت للصقيع، والتي لم تحدث على مدار 10 سنوات.

وأضاف عبر فضائية "صدى البلد" أنه من الوارد غرق بعض المناطق في الدلتا أو الإسكندرية نتيجة التغيرات المناخية.

وتابع أن الظواهر الجوية تشهد حالة من التطرف وهناك تغير في المناخ بسبب زيادة النشاط البشري الإنساني وتلويث البيئة.

وأشار أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق إلى أن العوامل المتعلقة بالإنسان تسببت في ظاهرة الاحتباس الحراري.

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري