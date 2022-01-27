مصر.. إطلاق سراح مصور روسي تم توقيفه بعد خلاف مع سكان منشية ناصر

أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة عن إطلاق سراح المصور والمدون الروسي أرسيني سيميني المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه المستعار أرسيني كوتوف، بعد توقيفه بالعاصمة المصرية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" بأن الشرطة المصرية قامت بتوقيف كوتوف بعد نزاع مع سكان حي منشية ناصر بضواحي القاهرة.

وقال المدون إنه كان يلتقط صورا في هذه المنطقة التاريخية، لكن أحد السكان المحليين ظن أنه يصور زوجته، واعتدى عليه. وأضاف المدون أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس قبل أن أوقفته الشرطة.

وعلى إثر الحادثة، وجهت السفارة الروسية مذكرة إلى الخارجية المصرية بشأن توقيف الروسي وقدمت له دعما قنصليا.

وأعيد إليه جواز السفر وأدوات التصوير التابعة له، ومن المتوقع أن يتجه إلى موسكو هذه الليلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الدبلوماسيين الروس باشروا تقديم المساعدة للمواطن الروسي فورا، وكان هناك احتمال وقوعه في السجن.

ودعت السفارة الروسي المواطنين الروس الموجودين في مصر إلى الالتزام بالقوانين المصرية واحترام العادات والتقاليد المحلية، والامتناع عن تصوير المواقع غير السياحية بدون موافقة السلطات، وكذلك احترام السكان المحليين وخصوصيتهم.

المصدر: نوفوستي