مصر.. مصرع عروس بانقلاب سيارة زفافها

شهدت محافظة البحيرة بمصر حادثا مأساويا، حيث لقيت عروس مصرعها وأصيب عريسها إثر انقلاب سيارة زفافهما.

وأسفر الحادث عن وفاة العروس هدى 26 عاما من قرية السخنة بينما أصيب زوجها وشقيقها، وتم نقلهما للمستشفى في حالة خطرة.

المصدر: "القاهرة 24"