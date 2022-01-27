المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

نعت المخابرات العامة المصرية الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وقالت المخابرات العامة المصرية في نعيها: "رئيس المخابرات العامة وأعضاء الجهاز، يتقدمون بخالص العزاء للمؤسسات الصحفية، وأسرة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم السابق".

وأضافت في بيانها "تغمد الله الفقيد بواسع رحته وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وتوفي صباح الأربعاء الكاتب الصحفي المصري الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير "الأخبار" السابق، متأثرا بأزمة قلبية.

ويعتبر رزق من أبرز وأشهر الصحفيين في مصر والعالم العربي، حيث صدر له مؤخرا كتاب "سنوات الخماسين"، أقيمت بدار الأوبرا المصرية ندوة لمناقشة هذا الكتاب، أدارها الدكتور سامي عبد العزيز، وشارك في المناقشة والحضور من السياسيين والمفكرين كل من الوزير الأسبق منير فخرى عبد النور، ووزير النقل الأسبق جلال السعيد، ورئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية