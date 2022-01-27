باحث مصري لـRT: إثيوبيا تستفز المشاعر العربية بدعوتها لمنح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي

أكد الباحث المصري أحمد رفعت المتخصص في شؤون الأمن القومي في حديث لـRT، أن إثيوبيا أرادت استفزاز مشاعر الشعوب العربية بدعوتها لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وقال: "أرادت إثيوبيا استفزاز المشاعر الشعوب العربية بالإعلان عن قرار مرتقب للقمة الإفريقية المقبلة بضم اسرائيل كمراقب، والتلويح بقدراتها داخل الاتحاد من أجل التأكيد على عودة مؤسسات الدولة الإثيوبية إلى العمل بكامل التأثير والفاعلية بعد انتهاء الاقتتال الداخلي تقريبا".

وأضاف: "هذا كله يأتي على الرغم من أن مفوض الاتحاد الإفريقي أصدر القرار ذاته في يوليو من العام الماضي، وذلك وفقا للائحة التي تمنحه هذا الحق بينما تحتاج قرارات القمة ووزراء الخارجية إلى الاجماع أو أغلبية الثلثين عند تعذر ذلك تماما".

ونوه رفعت إلى أنه "يمكن لدول إفريقية أن تقود حملة لوقف القرار رغم العلاقات الإسرائيلية مع 46 دولة من أصل 53 أعضاء بالاتحاد، لكن تبقي دول كبيرة ومهمة تستطيع على الأقل ترحيله إلى مرحلة أخرى بعيدا عن الأجواء الحالية التي تشهد توترا بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين وسوريا فضلا عن الجزائر التي تتهم إسرائيل بتحريض الشقيقة المغرب".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT