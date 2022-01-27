 
مباشر

باحث مصري لـRT: إثيوبيا تستفز المشاعر العربية بدعوتها لمنح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي

أخبار العالم العربي

باحث مصري لـRT: إثيوبيا تستفز المشاعر العربية بدعوتها لمنح إسرائيل صفة المراقب في الاتحاد الإفريقي
Legion-Media Boaz Rottem
مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9ly

أكد الباحث المصري أحمد رفعت المتخصص في شؤون الأمن القومي في حديث لـRT، أن إثيوبيا أرادت استفزاز مشاعر الشعوب العربية بدعوتها لمنح إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي.

وقال: "أرادت إثيوبيا استفزاز المشاعر الشعوب العربية بالإعلان عن قرار مرتقب للقمة الإفريقية المقبلة بضم اسرائيل كمراقب، والتلويح بقدراتها داخل الاتحاد من أجل التأكيد على عودة مؤسسات الدولة الإثيوبية إلى العمل بكامل التأثير والفاعلية بعد انتهاء الاقتتال الداخلي تقريبا".

وأضاف: "هذا كله يأتي على الرغم من أن مفوض الاتحاد الإفريقي أصدر القرار ذاته في يوليو من العام الماضي، وذلك وفقا للائحة التي تمنحه هذا الحق بينما تحتاج قرارات القمة ووزراء الخارجية إلى الاجماع أو أغلبية الثلثين عند تعذر ذلك تماما".

ونوه رفعت إلى أنه "يمكن لدول إفريقية أن تقود حملة لوقف القرار رغم العلاقات الإسرائيلية مع 46 دولة من أصل 53 أعضاء بالاتحاد، لكن تبقي دول كبيرة ومهمة تستطيع على الأقل ترحيله إلى مرحلة أخرى بعيدا عن الأجواء الحالية التي تشهد توترا بين إسرائيل والدول العربية والفلسطينيين وسوريا فضلا عن الجزائر التي تتهم إسرائيل بتحريض الشقيقة المغرب".

القاهرة ـ ناصر حاتم

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا