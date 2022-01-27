المغرب.. الناطق باسم الحكومة يرفض الرد على إمكانية زيارة الرئيس الإسرائيلي للمملكة
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رفض مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الرد على سؤال حول إمكانية زيارة الرئيس الإسرائيلي للمغرب.
وطُرح السؤال على المسؤول المغربي عقب تأكيد الزيارة التي سيؤديها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ الأحد المقبل للإمارات.
وسيلتقي يتسحاق هرتصوغ خلال زيارته الإمارات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.
المصدر: موقع "Rue 20" المغربي
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