ليبيا: نحن في قمة الموجة الرابعة بتسجيل أكثر من 3000 إصابة يومية
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أعلن مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح أن مختبرات البلاد أجرت 11 ألف اختبار في 24 ساعة، و أن ليبيا بلغت ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا بتسجيل 3157 إصابة اليوم.
وأوضح أن اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة، مضيفا أنه في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة.
وصرح بأن مشغلات "بي سي أر" قاربت على النفاد، وأن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول.
وأشار إلى أن السعة السريرية في مراكز العزل عالية، وأن هناك نقصا في الكادر البشري المشغل لها بسبب الاعتصام.
المصدر:وسائل إعلام ليبية
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