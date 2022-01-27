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إصابة وزير الدفاع الكويتي بكورونا

أخبار العالم العربي

إصابة وزير الدفاع الكويتي بكورونا
AP
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أعلن في الكويت عن إصابة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع حمد جابر العلي بفيروس كورونا، وأنه سيخضع لبروتوكول العلاج المتبع في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "كونا" الرسمية، إن الوزير العلي سوف يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة بالكويت، مع القيام بممارسة مهام عمله عن بعد.

المصدر: "كونا"

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