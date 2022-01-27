إصابة وزير الدفاع الكويتي بكورونا
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9kx
أعلن في الكويت عن إصابة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع حمد جابر العلي بفيروس كورونا، وأنه سيخضع لبروتوكول العلاج المتبع في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة "كونا" الرسمية، إن الوزير العلي سوف يطبق بروتوكول العزل المنزلي وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة بالكويت، مع القيام بممارسة مهام عمله عن بعد.
إصابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بفيروس (كورونا) ويبدأ بتطبيق بروتوكول العزل المنزلي— كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 27, 2022
https://t.co/QQJyZJMEUH#كونا#الكويت
المصدر: "كونا"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.