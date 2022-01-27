البرلمان العراقي يحدد السابع من الشهر المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية

عقدت رئاسة مجلس النواب العراقي اليوم الخميس اجتماعا لبحث الأحكام والإجراءات المتعلقة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقررت الرئاسة حسب بيان صحفي، إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية استنادا لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.

كما قررت تحديد السابع من فبراير المقبل موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.



المصدر: RT