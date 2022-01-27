الجزائر تمنح مليون جرعة من لقاح كورونا لتونس

منحت الجزائر اليوم الخميس مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا لتونس، لرفد جهودها في مكافحة الجائحة.

وقال موقع قناة "النهار" الجزائرية إن طائرة عسكرية توجهت من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى إلى مطار قرطاج تونس محملة بمليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 منحتها الجزائر إلى تونس دعما لجهودها في مكافحة الجائحة.

وأفادت الدفاع الجزائرية بأن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين وترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون.

المصدر: قناة "النهار" الجزائرية