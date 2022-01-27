الغنوشي: التونسيون متمسكون بالدستور وتجميد البرلمان كان بنية مبيتة

قال راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله إنه تم تعطيل المؤسسات وتجميع السلطات في يد شخص واحد أنتج أزمات مركبة منها المالية، فضلا عن عزلة دولية.

وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال جلسة عامة عن بعد بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور، ذكر الغنوشي أن "التونسيين أكدوا تمسكهم بالدستور بعد الاستفاقة من صدمة 25 يوليو"، معتبرا أن "تعليق أشغال البرلمان كان نتاج الشيطنة وسياسة التشفي التي تقيم الدليل على النية المبيتة لإيقاف أشغال المجلس الذي عمل على احترام الاختلاف داخله وترسيخه وذلك هو جوهر العملية الديمقراطية".

وأشار الغنوشي إلى أن "البلاد تواجه تحديات جسام لا مخرج منها إلا بالتمسك بالنهج الديمقراطي والتمسك بفصل بين السلطات"، مؤكدا أن "الديمقراطية الناشئة تمر بمطبات وإصلاحها لا يمر بالانقلاب عليها".

وأضاف: "الإصلاح الديمقراطي جوهره ضخ المزيد من الديمقراطية لا ترتيب استشارات شكلية بديلا عن الحوار الوطني الشامل حول الخيارات الكبرى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، داعيا إلى "إطلاق سراح كل المساجين وعلى رأسهم النائب نور الدين البحيري".

المصدر: "موزاييك إف أم"