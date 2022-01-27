مصر.. تفاصيل براءة رئيس محكمة بعد اتهامه بهتك عرض فتاة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الأربعاء، ببراءة رئيس محكمة سابق، ومحافظ سابق من تهمة هتك عرض طالبة، بالتجمع الخامس.

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وجاء في أوراق القضية قيام المتهم "محمد. ح. إ، 45 عاما، قاضي سابق"، في أكتوبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، خطف المجني عليها "إسراء. ط"، بالتحايل والإكراه بأن استدرجها إلى أن استقلت السيارة قيادته فأبعدها عن مكان تواجدها وما إن تنبهت إرادتها وحاولت الفرار حتي أشهر سلاحا ناريا في وجهها مهددا إياها فبث الرعب في نفسها وتمكن بتلك الوسيلة من إقصاء المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قبض على المجني عليها سالفة الذكر بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهات، واحتجزها داخل سيارته، بأن أطبق بيديه على شعرها وجذبها مانعا إياها من مبارحة السيارة وعذبها بالتعذيبات البدنية بأن اعتدي عليها بالضرب بيده، فأحدث بها الإصابتين الثابتتين بتقرير مصلحة الطب الشرعي على النحو المبين بالتحقيقات.

كما ارتكب المتهم أيضا، تزويرا في عقد زواج عرفي، بأن دسه على المجني عليها سالفة الذكر باعتباره من أوراق تعيينها في شركته المزعومة، مما مكنه من اختلاس توقيعها على ذلك السند على النحو المبين بالتحقيقات، وحصل على سلاح ناري "مسدس"، دون أن يتقدم خلال شهر الى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته ببيان به وبأوصافه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية