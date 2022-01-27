النيابة العسكرية السورية: الوجود العسكري الأمريكي في أراضينا لا يحمل سوى مسمى الاحتلال

قالت النيابة العسكرية السورية إن "الوجود العسكري الأمريكي في أراضي سوريا لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحد هو مسمى الاحتلال".

وذكر ممثل النيابة العامة العسكرية أن "الوجودَ العسكري الأمريكي على الأراضي السورية بعيد كل البعد عن أي مسوغ من مسوغات استعمال القوة التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة"، معتبرا أن "الوجود العسكري الأمريكي لا يحمل بنظر القانون الدولي سوى مسمى واحد هو مسمى "الاحتلال" الذي لم يكن يجب أن يحصل من دولة عظمى يفترض أنها من الدول التي ترعى احترام مبادئ هذا الميثاق".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة لم تحصل على موافقة حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الوجود ومجلس الأمن الدولي لم يفوضها باتخاذ مثل هذا الإجراء وهي ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس في مواجهة الدولةِ السورية".

المصدر: صحيفة "الوطن"