وليامز تغرد عن "سبها".. كبرى مدن الصحراء الليبية

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، أن أهل مدينة سبها في الصحراء الليبية "يستحقون حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة ديمقراطية وموحدة".

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وعبرت وليامز في سلسلة تغريدات كرستها لزيارة قامت بها لهذه المدينة، الأكبر في الصحراء الليبية، عن "مشاعر الإعجاب بالمواقف الوطنية والرغبة الواسعة في التغيير التي لمستها لدى نساء ورجال الجنوب".

عدتُ المساء من #سبها وكلي امتنان لأهلها على حفاوة الاستقبال، كما أحمل الكثير من مشاعر الإعجاب بالمواقف الوطنية والرغبة الواسعة في التغيير التي لمستها لدى نساء ورجال الجنوب. سبها مدينة تاريخية عانى أهلها الكثير عل مر السنوات ويستحقون حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة ديمقراطية وموحدة pic.twitter.com/N7PLTkHF1J — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 26, 2022

وقالت المستشارة الأممية في إحدى تغريداتها إنها جددت في مدينة سبها دعوتها "إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات والأطراف الأخرى المعنية، للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات، وبشكل حازم، إلى المسار الصحيح، من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح، يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن".

وأكدت وليامز أيضا على أن "أن المطلب الراسخ لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاهله، كما هو جلي في رغبة ملايين الناخبين المسجلين والعدد الكبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين"، معددة الاتصالات واللقاءات التي جمعتها بسلطات المدينة المحلية والشرائح الأخرى.

المصدر: تويتر