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وليامز تغرد عن "سبها".. كبرى مدن الصحراء الليبية

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وليامز تغرد عن
twitter/ @SASGonLibya
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أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز، أن أهل مدينة سبها في الصحراء الليبية "يستحقون حياة كريمة ومستقرة في ظل دولة ديمقراطية وموحدة".

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وعبرت وليامز في سلسلة تغريدات كرستها لزيارة قامت بها لهذه المدينة، الأكبر في الصحراء الليبية، عن "مشاعر الإعجاب بالمواقف الوطنية والرغبة الواسعة في التغيير التي لمستها لدى نساء ورجال الجنوب".

وقالت المستشارة الأممية في إحدى تغريداتها إنها جددت في مدينة سبها دعوتها "إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤسسات والأطراف الأخرى المعنية، للاستماع إلى إرادة شعبهم وإعادة الانتخابات، وبشكل حازم، إلى المسار الصحيح، من خلال نهج توافقي وجدول زمني واضح، يؤدي لإجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن".

وأكدت وليامز أيضا على أن "أن المطلب الراسخ لإجراء الانتخابات لا يمكن تجاهله، كما هو جلي في رغبة ملايين الناخبين المسجلين والعدد الكبير من المرشحين الرئاسيين والبرلمانيين"، معددة الاتصالات واللقاءات التي جمعتها بسلطات المدينة المحلية والشرائح الأخرى. 

المصدر: تويتر

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