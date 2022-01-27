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مصر.. احتجاز مصور روسي في القاهرة والسفارة تصدر بيانا

أخبار العالم العربي

مصر.. احتجاز مصور روسي في القاهرة والسفارة تصدر بيانا
Globallookpress
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أعلنت السفارة الروسية بالقاهرة عن وجود محاولات كبيرة للإفراج السريع عن المصور الروسي أرسيني كوتوف، الذي احتجز في القاهرة بعد مشكلة مع السكان المحليين في البلاد.

وبحسب السفارة الروسية، حدثت مشكلة مع أرسيني كوتوف مساء الأربعاء عندما كان يلتقط صورا ومقاطع فيديو في حي منشية ناصر بالقاهرة، المعروف أيضا باسم "مدينة الزبالين".

وأشارت إلى أن الأزمة حدثت بسبب عدم تسامح سكان الحي مع محاولات الأجانب عرض حياتهم الشخصية أمام الكاميرا، فدخل السائح الروسي في جدال مع السكان المحليين ونتيجة لذلك، تم احتجازه واقتياده إلى مركز الشرطة.

وانتقل موظفو السفارة الروسية بشكل سريع إلى موقع احتجاز كوتوف بعد إعلان احتجازه، في محاولة إلى الإفراج عنه بشكل سريع.

المصدر: RT

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