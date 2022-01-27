الأردن.. ارتفاع الحالات النشطة بكورونا الى 66 ألفا و865 إصابة

أفادت وزارة الصحة الأردنية، بارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 66 ألفا و865 إصابة.

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ولفتت وزارة الصحة، في تقريرها اليوم، إلى وفاة 13 ألفا و124 شخصا في جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 22 حالة وفاة يوم أمس.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليونا و177 ألفا و165 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليونا و97 ألفا و176 حالة شفاء.

المصدر: "عمون"