"هيومن رايتس ووتش": مصر تعيد طالبي لجوء إريتريين قسرا

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن السلطات المصرية رحلت طالبي لجوء إريتريين، بينهم أطفال، دون تقييم طلبات لجوئهم أو غيرها من احتياجات الحماية.

وقالت المنظمة إنه "في 24 ديسمبر 2021، رحلت مصر 24 طالب لجوء إريتري بينهم أطفال. كان خبراء حقوقيون أمميون، ومنهم المقررون الخاصون المعنيون بإريتريا والتعذيب، قد احتجوا سابقا على إعادة 15 إريتريا قسرا في أكتوبر ونوفمبر، بينهم على الأقل سبعة طالبي لجوء، قائلين إن آخرين أعيدوا سابقا تعرضوا للتعذيب، واحتجزوا في ظروف عقابية شديدة، واختفوا".

وشددت على أن "ترحيل طالبي اللجوء الإريتريين بدون احترام الإجراءات الواجبة ينتهك الحظر القانوني الدولي على الإعادة القسرية، أو الإجبار على العودة إلى دولة قد يواجه فيها الأشخاص تهديدات لحياتهم أو حريتهم، أو التعذيب، أو غيره من الأذى الجسيم".

وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "على مصر الكف عن إجبار الإريتريين على العودة إلى بلد يواجهون فيه مخاطر جسيمة كالاعتقال التعسفي والتعذيب، والسماح لهم بالوصول الكامل إلى إجراءات اللجوء. على السلطات المصرية أن توقف فورا احتجاز المهاجرين الأطفال".

المصدر: "هيومن رايتس ووتش"