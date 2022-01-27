سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع سوريين ليوم واحد في درعا
AFP
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بدأت اليوم عملية تسوية جديدة لأوضاع السوريين، ليوم واحد في قصر الحوريات بمدينة درعا السورية، بحسب وكالة الأنباء "سانا".
وأوضحت "سانا"، أن عملية التسوية التي بدأت ليوم واحد، في قصر الحوريات بمدينة درعا، أعلنتها الجهات المعنية لإتاحة الفرصة أمام من لم يتمكنوا من تسوية أوضاعهم سابقا، في إطار التسوية الخاصة بأبناء المحافظة.
المصدر: "سانا
المصدر: "سانا
المصدر: "سانا"
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