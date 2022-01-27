تونس.. كشف ملابسات رواية لأستاذ جامعي عن تعرضه لخطر إشعاعي

أكدت سلطات الحماية المدنية بولاية سوسة التونسية أن أجهزتها لم تعثر، على مواد مشعة بسيارة، كان صاحبها اشتكى من تعرضه لخطر إشعاعي.

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وفي التفاصيل، نقلت صحف تونسية عن المدير الجهوي للحماية المدنية بولاية سوسة، لطفي بن علية، أن فرقة تابعة لمصالح الديوان الوطني التونسي للحماية المدنية متخصصة في مجابهة الأخطار التكنولوجية، لم تعثر مساء يوم الأربعاء "بعد المعاينة الدقيقة لسيارة أستاذ ولمحيط منزله بمعتمدية زاوية سوسة، على أية مادة إشعاعية، وذلك بعد تلقي إشعار من الأستاذ المذكور يفيد بتعرضه لخطر مادة إشعاعية".

وكانت فرقة من هذه المصلحة قد انتقلت مساء الأربعاء الى معتمدية زاوية سوسة بهدف "التثبت بخصوص إشعار صادر عن أستاذ جامعي بجامعة المنار يفيد بتعرضه لخطر مواد إشعاعية".

وأشار بن علية إلى أن تحريات أخرى إضافية ستجريها لاحقا فرقة من المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت، لافتا إلى أنه ثبت لدى المصالح الأمنية، أن "الأستاذ المبلغ يعاني من اضطرابات نفسية".

وأفيد في هذا السياق أيضا بأن "وحدات الحماية المدنية قامت في إطار عملها الوقائي بإخلاء أحد المعاهد الثانوية المجاورة وروضة أطفال".

المصدر: jawharafm.net