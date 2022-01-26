خلال اجتماع رسمي.. أمير سعودي يتحدث عن أكلات عراقية (فيديو)

ظهر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وهو يخرج عن إطار الاجتماع الذي جمعه مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار وتحدث عن بعض المأكولات العراقية.

وخلال اجتماع على هامش توقيع مذكرات اتفاق في مجال الطاقة بين بغداد والرياض أمس الثلاثاء، قال الأمير السعودي إنه "موعود بأكلات عراقية، مثل السمك المسگوف، والكبة الموصلية، وگيمر عراقي (قشطة)".

ورد الوزير العراقي قائلا: "كل شيء سيصلك".

وأجاب الأمير السعودي مازحا: "لنتفق، الغذاء مقابل الكهرباء".

المصدر: RT