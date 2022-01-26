تونس.. اجتماع رفيع المستوى حول النفايات الإيطالية

عقد وزراء في تونس ومسؤولون آخرون، اليوم الأربعاء، جلسة عمل مشتركة تركزت على إعادة حاويات النفايات الإيطالية الماكثة بميناء سوسة إلى مصدرها.

والاجتماع الذي عقد بمشاركة وزيرة البيئة ليلي الشيخاوي المهداوي ووزير النقل ربيع المجيدي بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة بالإضافة إلى المدير العام لمجمع مقاولي الشحن بالوسط ورئيس الغرفة الوطنية لمقاولي الشحن والتفريغ وعدد من مسؤولي الوزارات المعنية، تم الاتفاق خلاله على ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المتدخلة للتسريع في استكمال الإجراءات اللوجستية والمسار النهائي لإرجاع هذه النفايات إلى مصدرها في أقرب الآجال.

وحثّ الوزيران على إعداد مشروع اتفاق يتم تقديمه للجانب الإيطالي والالتزام به بما يكفل حق الدولة التونسية ويقدم الضمانات اللازمة لمجمع مقاولي الشحن بالوسط لخلاص مستحقاتها من جهة أخرى مع دعوة هذه المؤسسة الخاصة إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسهام بتقديم مقترحات عمليّة في الغرض خلال الأيام القليلة القادمة.

وتم خلال هذه الجلسة استعراض التداعيات السلبية لحاويات النفايات الإيطالية على سمعة ميناء سوسة وعلى انسيابية حركة البضائع بمسطحاته وما أنتجته من أعباء إضافية، وعلى بقية المكونات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لهذا المرفق العام.

المصدر: "موزاييك أف إم"