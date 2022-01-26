لبنان يسجل أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 15 حالة وفاة و8639 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة منذ 21 شباط 2020 إلى 882783.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 8367 إصابة بين المقيمين و272 حالة بين الوافدين، مشيرة إلى أن ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9528.

وذكرت أن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 723 من بينها 357 في العناية المركزة، بنسبة تبلغ 72%.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية