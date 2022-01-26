السودان.. "تزايد مخيف" في الإصابات بكورونا والصحة تتحسب لكارثة

أعلنت ولاية الخرطوم السودانية عما وصفته بالتزايد المخيف في معدلات الإصابة بكورونا، وقالت إنها وصلت إلى أرقام مضاعفة ما استدعى وزارة صحة الولاية أن تتحسب لوقوع كارثة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن اللجنة العليا لمجابهة كورونا استعرضت تقريرا صحيا بخصوص الجائحة، أظهر أن حالات الإصابة بلغت 2785 حالة في الأسبوع مقارنة بـ 1819، الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن "الانتشار المجتمعي للوباء ربما يكون أكثر من الحالات المكتشفة".

وحسب التقرير، فقد بلغ تراكمي الحالات المؤكدة منذ بداية الجائحة 40425 حالة، بمعدل انتشار 43.9 في المئة، بينما بلغ عدد الوفيات خلال أسبوع 73 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء 79 حالة.

وأصدرت اللجنة عدة توصيات لمجابهة "الوضع الحرج" في تصاعد الحالات أبرزها منح برنامج وزارة الصحة الأولوية في الصرف المالي من ميزانية الولاية، ودعوة الشركاء وشركات القطاع الخاص لاجتماع عاجل لبحث تقديم الدعم، والاستمرار في التواصل مع المانحين والمنظمات لتقديم الدعم لبرامج مجابهة كورونا مع تكثيف برامج التوعية بخطورة الوباء وحث المواطنين على التطعيم.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية