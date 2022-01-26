شركة النفط اليمنية في صنعاء تتهم التحالف العربي باحتجاز سفينة وقود جديدة رغم حصولها على ترخيص أممي

أعلن المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل أن "التحالف العربي احتجز سفينة وقود جديدة تابعة للقطاع الخاص رغم حصولها على ترخيص أممي".

وقال المتوكل في منشور على صفحته عبر "فيسبوك" إن "‏تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي يحتجز في المياه الدولية السفينة UHUD التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص، والتي تحمل كمية 29.974 طن من مادة الديزل (المازوت) ويقتادها قسرا إلى قبالة جيزان بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".

وأشار إلى أنه "بذلك يرتفع عدد السفن النفطية المحتجزة لدى التحالف إلى 8".

المصدر: RT