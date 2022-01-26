إكسبو دبي يعلن عن تأجيل حفل لـ"ظروف غير متوقعة"

أعلن إكسبو دبي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل حفل كان مقررا في 30 يناير الحالي، عازيا السبب إلى "ظروف غير متوقعة".

وقال حساب أكسبو دبي في تغريدة عبر "تويتر": "نأسف لإبلاغ زوارنا أنه بسبب ظروف غير متوقعة، سيتم تأجيل حفل كايروكي الذي كان مقررا في 30 يناير في مرحلة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. سيتم الإعلان عن موعد جديد قريبا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

We regret to inform our visitors that, due to unforeseen circumstances, the Cairokee concert originally scheduled for 30 January at the Jubilee Stage at Expo 2020 Dubai will be postponed. A new date will be announced soon across our social media channels. pic.twitter.com/xDd1CP0ffl — Expo 2020 Dubai (@expo2020dubai) January 26, 2022

المصدر: RT