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إكسبو دبي يعلن عن تأجيل حفل لـ"ظروف غير متوقعة"

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إكسبو دبي يعلن عن تأجيل حفل لـ
AP
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أعلن إكسبو دبي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل حفل كان مقررا في 30 يناير الحالي، عازيا السبب إلى "ظروف غير متوقعة".

وقال حساب أكسبو دبي في تغريدة عبر "تويتر": "نأسف لإبلاغ زوارنا أنه بسبب ظروف غير متوقعة، سيتم تأجيل حفل كايروكي الذي كان مقررا في 30 يناير في مرحلة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. سيتم الإعلان عن موعد جديد قريبا عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا".

المصدر: RT

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