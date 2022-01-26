بلينكن يبحث مع نظيره الكويتي ملف إيران النووي

لقاء وزيري الخارجية الكويتي والأمركي في واشنطن ـ (وكالة الأنباء القطرية)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بحث مع نظيره الكويتي أحمد الناصر "مفاوضات إيران النووية"، وشدد على "أهمية منع طهران من تطوير سلاح نووي".

وخلال مؤتمر صحفي مع الناصر في واشنطن أشاد بلينكن "بدور الكويت الريادي في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية".

بينما قال وزير الخارجية الكويتي إن بلاده والولايات المتحدة الأميركية "شريكان قويان" وأنهما يتشاركان في محاربة الإرهاب.

وأضاف الناصر أن بلاده "تثمن الجهود الأميركية في الحفاظ على الأمن والسلم في المنطقة".

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية