الجيش الجزائري يعلن حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات على الحدود مع المغرب (صور)

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، أن قواته تمكنت من حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات في عمليات تمت على الحدود مع المغرب.

وجاء في بيان للجيش أنه "في إطار عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، 13 تاجر مخدرات".

وأضاف الجيش أن قواته "أحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ23 قنطار و15 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 20 تاجر مخدرات آخرين وضبط 148 كيلوغراما من نفس المادة، وكذا 166857 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

المصدر: RT