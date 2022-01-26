صحيفة: وزير جزائري سابق أبرم صفقة مشبوهة مع إماراتيين

أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتهم في قضايا فساد، أبرم صفقة مشبوهة استفاد منها بنك إماراتي.

وقالت الصحيفة إن لوكال، الموجود رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق منذ سبتمبر 2021، كان متورطا في صفقة بيع بناية بحي حيدرة الراقي لبنك إماراتي بعد عدة مفاوضات مع بنك الجزائر الخارجي.

وتوصلت التحريات في ملف القضية إلى أن السعر الحقيقي للبناية كان أكبر بكثير من الثمن الذي فاز به البنك الإماراتي.

ونقلت الصحيفة عن لوكال قوله إنه وافق على بيع البناية للإماراتيين "لأن العرض الإماراتي كان مناسبا جدا".

يذكر أن لوكال يواجه تهم فساد ثقيلة تتعلق بجنحة "إساءة استغلال الوظيفة"، و"تبديد أموال عمومية"، و"إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، و"استغلال النفوذ"، و"منح امتيازات غير مبررة للغير".

المصدر: "النهار"