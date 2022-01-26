 
مباشر

لقاء صيني سعودي على مستوى وزارتي الدفاع ومناقشة العلاقات الخاصة بالمجال الدفاعي والعسكري

أخبار العالم العربي

لقاء صيني سعودي على مستوى وزارتي الدفاع ومناقشة العلاقات الخاصة بالمجال الدفاعي والعسكري
spa.gov - "واس"
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع السعودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s993

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، الفريق أول وي فونغ خاه، مستشار الدولة، وزير الدفاع الصيني.

إقرأ المزيد
السعودية وتايلاند تعلنان
السعودية وتايلاند تعلنان "فتح صفحة جديدة" في العلاقات والاتفاق على تعيين السفيرين بعد أزمة المجوهرات


وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا