لقاء صيني سعودي على مستوى وزارتي الدفاع ومناقشة العلاقات الخاصة بالمجال الدفاعي والعسكري
spa.gov - "واس"
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التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، الفريق أول وي فونغ خاه، مستشار الدولة، وزير الدفاع الصيني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.
المصدر: "واس"
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