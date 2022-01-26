النيابة العامة الإماراتية تستدعي مروجي فيديوهات تصدي دفاعات الدولة لهجمات الحوثيين

استدعت النيابة العامة الإماراتية عددا من الأشخاص بعد تداولهم مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تظهر تصدي دفاعات الدولة لمحاولات الحوثيين استهداف منشآت حيوية في البلاد.

وحذرت النيابة العامة من أن مثل هذه المقاطع "تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع".

وأكد حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد، محذرا أفراد المجتمع من مخاطر نشر وتداول هذه المواد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونبه إلى أن مخالفة قوانين الدولة بهذا الصدد من شأنها "إثارة البلبلة في المجتمع"، مضيفا "إننا نراهن على وعي أفراد المجتمع بعدم المساهمة في تداول مثل هذه المواد الممنوعة قانونا".

وأكد أن مؤسسات الدولة "تنتهج كافة أشكال الشفافية في إفصاحها عن الحقائق والمعلومات"، موضحا أن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في "تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها حرصا على المصلحة العامة وأمن أفراد المجتمع وحفاظا على النظام العام والسلم المجتمعي".

المصدر: "وام"